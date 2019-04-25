Национальная мясная ассоциация предлагает запретить частным лицам ввозить в Россиию мясную и молочную продукцию для личного пользования. Исключение предлагается сделать лишь для молочных смесей и детского питания.

Национальная мясная ассоциация предлагает запретить частным лицам ввозить в Россиию мясную и молочную продукцию для личного пользования. Исключение предлагается сделать лишь для молочных смесей и детского питания.Соответствующее предложение ассоциация направила вице-премьеру Алексею Гордееву, пишут "Ведомости".Вопросом занялось министерство сельского хозяйство. В Минсельхозе и Россельхознадзоре предложение поддерживают.По словам руководителя ассоциации Сергея Юшина, вместе с едой из-за границы могут ввезти возбудителей опасных болезней животных – например, вирус африканской чумы свиней. Для человека он не опасен – погибает при попадании в организм, но вирус может распространяться через пищевые отходы, попадая на свалки. Основными источниками возбудителя африканской чумы свиней являются дикие кабаны и домашние свиньи.Единственный способ борьбы с вирусом – полное уничтожение поголовья при его обнаружении, это чревато большими финансовыми потерями.Импорт мясной и молочной продукции из Европы, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 году в порядке ответа на антироссийские санкции, но для личного пользования можно было ввезти до 5 кг продуктов.