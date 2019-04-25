На лекции обсуждались правовые аспекты в сфере незаконного оборота наркотиков, вред наркотических веществ и виды ответственности за совершение правонарушений и преступлений...

Старший оперуполномоченный Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО подполковник полиции Ольга Жаркова совместно с инспектором ОДН ОМВД России по району Новогиреево старшим лейтенантом полиции Екатериной Голицыной провели профилактическую лекцию среди учащихся 9-х классов ГБОУ СОШ № 1324.Ольга Жаркова обсудила с ребятами, что такое наркотики и какое губительное влияние на организм и сознание человека они оказывают. Кроме того, она рассказала школьникам об административной и уголовной ответственности за деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.Екатерина Голицына побеседовала с юношами и девушками о случаях наступления административной и уголовной ответственности.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73