В Востряковском проезде на заявителя напали неизвестные и открыто похитили его телефон и денежные средства...

«Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО задержали 23-летнего и 30-летнего приезжих, подозреваемых в грабеже», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В дежурную часть обратился 27-летний мужчина. Он рассказал, что в Востряковском проезде на него напали неизвестные и открыто похитили его телефон и денежные средства, после чего скрылись на автомобиле.В результате проверочных мероприятий сотрудниками экипажа ДПС данный автомобиль был обнаружен недалеко от места происшествия, а водитель задержан. Пассажир автомобиля при попытке его задержания оказал физическое сопротивление сотрудникам полиции и стал скрываться.На неоднократные законные требования остановиться мужчина не реагировал, в связи с этим полицейским был произведен предупредительный выстрел в воздух из табельного огнестрельного оружия, однако злоумышленник успел скрыться.В результате отработки территории сотрудниками ДПС совместно с сотрудниками автопатруля ОМВД России по району Бирюлево Западное подозреваемый был задержан на территории гаражного кооператива в Харьковском проезде. Им оказался 23-летний приезжий.По данному факту следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Похищенный телефон изъят. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22