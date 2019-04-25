Знаменитости подчас ничем не отличаются от обычных людей: в их жизни тоже случаются драмы, неприятные коллизии и моменты триумфа. Дни.ру в очередной раз собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 апреля 2019 года.

Знаменитости подчас ничем не отличаются от обычных людей: в их жизни тоже случаются драмы, неприятные коллизии и моменты триумфа. "Дни.ру" в очередной раз собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 апреля 2019 года.Футболист Евгений Алдонин – единственный из всех возлюбленных Юлии Началовой, с которым певица поддерживала отношения и после расставания. А их дочь Вера вовсе в нем души не чает.У девочки сложились неплохие отношения и с мачехой (в 2014 году спортсмен снова вступил в брак, а в 2016-м стал отцом во второй раз). Ольга Алдонина, судя по всему, побывала на выступлении дочери Юлии Началовой и выставила видеозапись на своей странице в Instagram. Вера вышла на сцену с песней The one I love. Много лет назад, напоминает "TВ Центр", под эту композицию Началова вывела дочь на сцену и сказала, что с ее появлением жизнь изменилась.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 апреля 2019 года, читайте в и специальных .