Одно из последних выступлений певицы состоялось в прошлом году на фестивале искусств Славянский базар в Витебске. Но предложение вспомнить Началову там в июле 2019-го вызвало шквал недовольства.

Одно из последних выступлений певицы состоялось в прошлом году на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Но предложение вспомнить Началову там в июле 2019-го вызвало шквал недовольства.Во время пресс-конференции, посвященной предстоящему форуму, журналист Денис Сорокин обратился к директору "Славянского базара в Витебске" Глебу Лапицкому с предложением как-то отметить Юлию Началову – объявить минуту молчания, сделать трибьют из кавер-версий ее песен на концерте памяти.Но музыкальный критик Сергей Соседов, который славится своей принципиальностью и правдолюбием, этого не стерпел. "Вы в своем уме? – закричал он. – Какой к черту концерт памяти? Что она сделал для этого фестиваля? Почему ее там надо вспоминать? Тем более, что певица очень посредственная! Лучше вспомните народного артиста СССР композитора Игоря Лученка, которого не стало полгода назад! Вот он достоин"Соседову категорически не нравится тот культ, который после смерти создается вокруг имени Началовой, когда ее стали называть "русской Кэмерон Диас", "российской Мэрайей Кэри". А ведь сегодня даже звучат предложения назвать ее именем одну из московских улиц и установить памятную доску на доме 21 корпус 1 по улице Чертановская, где она проживала!Вопросами увековечивания памяти выдающихся событий и деятелей отечественной культуры и истории, установкой мемориальных досок занимается специальная комиссия. В соответствии с городским законодательством, мемориальные доски устанавливаются не ранее, чем через 10 лет после совершившегося исторического события или кончины увековечиваемого лица.Напомним, что умерла 16 марта от остановки сердца в результате абсцесса. А 21 марта 38-летнюю исполнительницу похоронили на престижном Троекуровском кладбище среди адмиралов и генералов. Место здесь стоит больше миллиона, но по просьбе депутата Оксаны Пушкиной, написавшей в правительство Москвы, траурный зал и участок для певицы выделили безвозмездно