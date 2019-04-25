Нетрезвый мужчина начал вести себя агрессивно еще в кафе аэропорта, ругаясь на персонал и называя себя высокопоставленным сотрудником ФСБ. Позже он представлялся депутатом, а в самолете пообещал всех взорвать.

Нетрезвый мужчина начал вести себя агрессивно еще в кафе аэропорта, ругаясь на персонал и называя себя высокопоставленным сотрудником ФСБ.Инцидент, по информации портала "Хибины.com", произошел вчера, 25 апреля, в аэропорту "Мурманск". Пьяный пассажир предъявлял окружающим выдуманные обвинения, называя себя членом правительства Мурманской области, а затем депутатом Государственной думы.Попав в самолет, мужчина объявил, что на самом деле он террорист и пообещал взорвать воздушное судно. Дебошира незамедлительно задержали сотрудники линейного отдела полиции.Самолет компании "Аэрофлот", выполняющий рейс Мурманск — Москва, из-за пьяных выходок агрессивного пассажира вылетел на три с половиной часа позже.Несколько дней назад в том же аэропорту приключилась похожая история: нетрезвый мужчина пообещал взорвать самолет, и тоже был задержан.