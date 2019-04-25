Работу по созданию такого консультативного органа уже начали

Работу по созданию такого консультативного органа уже началиГубернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился в Москве с Председателем Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым.Они обсудили актуальные проблемы защиты прав человека и развития гражданского общества в 33-м регионе. Ключевым моментом стал вопрос создания во Владимирской области Совета при Губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека.Глава региона рассказал, что работу по созданию такого консультативного органа уже начали. Владимир Сипягин договорился с Михаилом Федотовым о том, что в Совет войдёт представитель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.