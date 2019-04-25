В электричке, следовавшей из подмосковного Раменского в Москву (Казанское направление Московской железной дороги), пассажиру стало плохо с сердцем, мужчина потерял сознание.

В электричке, следовавшей из подмосковного Раменского в Москву (Казанское направление Московской железной дороги), пассажиру стало плохо с сердцем, мужчина потерял сознание, передает ТАСС.По громкой связи пассажиры скоростного электропоезда "Спутник" сообщили машинисту электропоезда о случившемся, он вызвал бригаду скорой.В настоящее время электричка стоит на станции "Люберцы". До приезда скорой помощи движение по данному направлению задерживается.