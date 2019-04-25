Поющая ведущая отписалась от давней знакомой в Instagram после выхода выпуска шоу Осторожно, Собчак! со своим участием. Ольга Бузова осталась недовольна тем, как Ксения Собчак смонтировала программу.

Поющаяведущая отписалась от давней знакомой в Instagram после выхода выпуска шоу"Осторожно, Собчак!" со своим участием. Ольга Бузова осталась недовольна тем,как Ксения Собчак смонтировала программу.На шоу певица бурно отреагировалана своей странице в Instagram. В откровенном интервью, вышедшем на YouTube, ОльгаБузова рассказалао карьерных амбициях, неудачах, провела экскурсию по своей квартире, а такжепризналась, сколько мужчин побывало в ее спальне после развода с футболистомДмитрием Тарасовым.Если Ксения Собчакосталась довольна проделанной работой, то героиня выпуска высказал недовольствоитоговым монтажом. "Ксюша… Ксюша, время идет, а ты не меняешься.Уговаривала ты меня долго на интервью… Ждала я ждала обещанного нашего"женского разговора", а получилось… смотрите сами, что получилось по ссылкам вмоих сторис", – написала звезда.При этом Ольга Бузова отметила,что все равно любит Ксению Собчак, с которой они знакомы уже 15 лет "и многочего пережили" вместе. "Этот разговор я запомню навсегда! Я поведала о самомсокровенном, о том, в чем даже боялась признаться сама себе! Что из этого вышло,смотрите в новом выпуске "Осторожно Собчак!" на ее канале", – добавила знаменитость.Кроме того, обиженная на то,что многое из сказанного осталось за кадром решила отомститьсветской львице. "Ксения Анатольевна много вырезала своих откровений. Но знайКсюх, когда я у тебя буду брать интервью, припомню все", – написалазнаменитость.Ксения Собчак отреагировала напост "Я, кстати, всегда пожалуйста – зови, и да, я тоже считаю,что разговор получился. Все 15 часов бережно храню, когда будешь получатьнародного артиста – опубликую все 15 часов, иначе уморим зрителя. Спасибо заинтересную встречу!!!" – ответила Собчак бывшей коллеге по "Дому-2".