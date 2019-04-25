Поющая
ведущая отписалась от давней знакомой в Instagram после выхода выпуска шоу
Осторожно, Собчак! со своим участием. Ольга Бузова осталась недовольна тем,
как Ксения Собчак смонтировала программу.
Поющая
ведущая отписалась от давней знакомой в Instagram после выхода выпуска шоу
"Осторожно, Собчак!" со своим участием. Ольга Бузова осталась недовольна тем,
как Ксения Собчак смонтировала программу.
На шоу певица бурно отреагировала
на своей странице в Instagram. В откровенном интервью, вышедшем на YouTube, Ольга
Бузова рассказала
о карьерных амбициях, неудачах, провела экскурсию по своей квартире, а также
призналась, сколько мужчин побывало в ее спальне после развода с футболистом
Дмитрием Тарасовым.
Если Ксения Собчак
осталась довольна проделанной работой, то героиня выпуска высказал недовольство
итоговым монтажом. "Ксюша… Ксюша, время идет, а ты не меняешься.
Уговаривала ты меня долго на интервью… Ждала я ждала обещанного нашего
"женского разговора", а получилось… смотрите сами, что получилось по ссылкам в
моих сторис", – написала звезда.
При этом Ольга Бузова отметила,
что все равно любит Ксению Собчак, с которой они знакомы уже 15 лет "и много
чего пережили" вместе. "Этот разговор я запомню навсегда! Я поведала о самом
сокровенном, о том, в чем даже боялась признаться сама себе! Что из этого вышло,
смотрите в новом выпуске "Осторожно Собчак!" на ее канале", – добавила знаменитость.
Кроме того, обиженная на то,
что многое из сказанного осталось за кадром решила отомстить
светской львице. "Ксения Анатольевна много вырезала своих откровений. Но знай
Ксюх, когда я у тебя буду брать интервью, припомню все", – написала
знаменитость.
Ксения Собчак отреагировала на
пост "Я, кстати, всегда пожалуйста – зови, и да, я тоже считаю,
что разговор получился. Все 15 часов бережно храню, когда будешь получать
народного артиста – опубликую все 15 часов, иначе уморим зрителя. Спасибо за
интересную встречу!!!" – ответила Собчак бывшей коллеге по "Дому-2".