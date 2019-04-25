Скандальный блогер Лена Миро раскритиковала в своем микроблоге в ЖЖ экс-телеведущую музыкального канала за фривольный диалог с подростком. Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) заявила своему 14-летнему сыну Луке, что занималась сексом с его отцом ради удовольствия, а не для того, чтобы тот появился на свет.

Скандальный блогер ЛенаМиро раскритиковалав своем микроблоге в "ЖЖ" экс-телеведущую музыкального канала за фривольный диалог с подростком. Тутта Ларсен (Татьяна Романенко) заявила своему 14-летнему сыну Луке, что занималасьсексом с его отцом ради удовольствия, а не для того, чтобы тот появился на свет."Непостное! Но смешное", – написала в Instagram тележурналист о разговоре с наследником.К слову, Тутта Ларсен позиционирует себя как православный, истинно верующийчеловек. Звезда сообщила, они с сыном в очередной раз выясняли отношения,и тот заявил: "А что вы от меня хотите, родили – терпите теперь!"Теледива не растерялась. "С чего ты взял? Ты сам приперся! Мы, может,просто хотели сексом позаниматься и получить удовольствие! Он ржет и говорит:ага, и ****… [доигрались. – Здесь и далее прим. ред.]И покатились оба. Офигеть, конечно, что мы оба доросли дотакого уровня диалога (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась в соцсети. Ее пост вызвалосуждение Лены Миро."Таня учит мамочек, как растить детишечек,позиционируя себя гуру воспитания, и публикует рецепты постных блюд. Может быть, такой "непостный" диалог и забавен в сределюмпенов или нудистов, но в православии, насколько мне известно, ********** [заниматься сексом] можно лишь, чтобы родить детей", – написала блогер. "Я не говорю уж обуместности таких разговоров с сыном, для которого мать – святыня, а не баба,удовлетворяющая свою похоть", – заявила Миро."Прямо чесалось так, что было не до презерватива? Нужна ли эта информация сыну, чья мама ходит в церковь и ставит свечки?" – задалась вопросом блогер. Она уверена, чтотакой диалог с подростком – это не рост, а дно. "Имама сама опустилась до обсуждения потребностей своей писечки, и сына тудаподключила, чтобы поржать", – констатировала Миро.