Певица и актриса вспомнила свой
фееричный выход на красную дорожку Grammy. Супероткровенное платье Дженнифер Лопес тогда произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Певица и актриса вспомнила свой
фееричный выход на красную дорожку Grammy. Супероткровенное платье Дженнифер Лопес тогда произвело эффект разорвавшейся бомбы.
Зеленый
наряд от Versace шокировал мировых критиков моды и обывателей. Появление в нем
Дженнифер Лопес стало сенсацией.
Знаменитость
призналась, что этот вечерний наряд побудил компанию Google ввести функцию
поиска по картинкам, передает телеканал . Джей Ло рассказала на
своем YouTube-канале,
что выход на Grammy в 2000 году в этом платье был для нее спонтанным.
Дело в том,
что в те годы актриса и певица была так занята работой, что начала готовиться к
церемонии накануне. На выбор ей предложили три-четыре платья. В итоге Дженнифер
Лопес выбрала платье от Versace.
Приехав на
церемонию, исполнительница хита Ain`t no funny вышла на красную дорожку. СМИ
еще долгое время писали об этом образе . Однако совсем недавно
певица узнала любопытную деталь. Оказывается, из-за того платья был создан
сервис Google Images.
К слову, Google также отметил свою признательность за вдохновение к созданию сервиса. В своем аккаунте в Twitter он выложил шуточную
фотографию визитки звезды, на которой была указана ее должность в компании —
Директор по вдохновению, Google Картинки.