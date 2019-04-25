Певица и актриса вспомнила свой фееричный выход на красную дорожку Grammy. Супероткровенное платье Дженнифер Лопес тогда произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Певица и актриса вспомнила свойфееричный выход на красную дорожку Grammy. Супероткровенное платье Дженнифер Лопес тогда произвело эффект разорвавшейся бомбы.Зеленыйнаряд от Versace шокировал мировых критиков моды и обывателей. Появление в немДженнифер Лопес стало сенсацией.Знаменитостьпризналась, что этот вечерний наряд побудил компанию Google ввести функциюпоиска по картинкам, передает телеканал . Джей Ло рассказала насвоем YouTube-канале,что выход на Grammy в 2000 году в этом платье был для нее спонтанным.Дело в том,что в те годы актриса и певица была так занята работой, что начала готовиться кцеремонии накануне. На выбор ей предложили три-четыре платья. В итоге ДженниферЛопес выбрала платье от Versace.Приехав нацеремонию, исполнительница хита Ain`t no funny вышла на красную дорожку. СМИеще долгое время писали об этом образе . Однако совсем недавнопевица узнала любопытную деталь. Оказывается, из-за того платья был создансервис Google Images.К слову, Google также отметил свою признательность за вдохновение к созданию сервиса. В своем аккаунте в Twitter он выложил шуточнуюфотографию визитки звезды, на которой была указана ее должность в компании —Директор по вдохновению, Google Картинки.