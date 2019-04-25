Президент России Владимир Путин очень недоволен своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Серьезные разногласия между двумя лидерами уже не скрыть. В чем дело?

Президент России Владимир Путин очень недоволен своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Серьезные разногласия между двумя лидерами уже не скрыть. В чем дело?Недовольство российского лидера действиями Лукашенко продолжает возрастать, пишет американское агентство Bloomberg, ссылаясь на некие "близкие к Кремлю источники". Москва, утверждают они, боится, что Минск может выйти из-под контроля.В свою очередь, Лукашенко боится усиливающегося давления со стороны Путина, который явно недоволен темпами интеграции двух стран и может сократить объемы экономической помощи соседней республике, утверждают журналисты. Беспокойство белорусского руководства может быть связано с намерениями России по объединению двух стран в одно государство, отмечает Bloomberg.Неладное чувствуют и белорусские журналисты. Тревожные сообщения публикует белорусское издание UDF.by. "А Александр Лукашенко явно нервничает", – отмечают журналисты.Раздражение Батьки связано с нежеланием Москвы компенсировать Минску потери от так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли. Постепенно экспортная пошлина будет обнуляться, после чего все нефтеперерабатывающие заводы, как российское, так и белорусские, будут получать "черное золото" по мировым ценам.Истерику вызывает тот факт, что российские НПЗ получат поддержку от государства, чтобы избежать роста цен на топливо. Тогда как белорусским ждать помощи неоткуда: белорусская экономика и без того сводит концы с концами.Лукашенко оценивает потери Минска от налогового маневра в 11 миллиардов долларов – колоссальная сумма для 10-миллионной республики, живущей в том числе за счет преференций со стороны России. Эксперты отмечают, что дальнейшая помощь Москвы Минску зависит от конкретных шагов братской республики по направлению к реальной интеграции.Не исключено, утверждают в UDF, что Путин хочет от Лукашенко отхода от самой концепции Белорусской республики. "Во всяком случае новый "контракт" (на основе Союзного договора) должен быть оформлен с Минском желательно до белорусских президентских выборов 2020 года", – пишет издание.В противном случае в Кремле не будут ждать, когда соизволит согласиться на новые правила игры в отношениях двух стран. Но в таком случае нынешние неприятности белорусской экономики покажутся Минску "легким недомоганием", предупреждают авторы интернет-издания.