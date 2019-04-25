В ходе II Международной конференции Цифровая трансформация: Фокус на IP, организованной Федеральной службой по интеллектуальной собственности и иными ведомствами, Роспатент рассказывает о том, какие предпринимает усилия для интеграции в цифровую среду и помогает остальным успешно лавировать в цифровой реальности.

ходе II Международной конференции "Цифровая трансформация: Фокус наIP", организованной Федеральной службой по интеллектуальнойсобственности и иными ведомствами, Роспатент рассказывает отом, какие предпринимает усилия для интеграции в цифровую среду и помогаетостальным успешно лавировать в цифровой реальности.Анонсируя мероприятие, Роспатент интригующе заявил о презентации "новых концептуальных подходов к созданию цифровых платформ", а также "ряда пилотных решений", связанных с регистрацией и охраной объектов интеллектуальной собственности.Глава ведомства Григорий Ивлиев, действительно, рассказал обо всем, однако только в будущем времени. Роспатент работает над созданием цифровой платформы регистрации заявок на объекты интеллектуальной собственности, ведь "200 тысяч обращений в наше ведомство в год требуют оперативной работы. Вы все это скоро увидите", − добавил Ивлиев.Чтобы не быть голословными и оценить стремления ведомства к цифровизации, отметим, что из 214 662 обращений в Роспатент лишь одна треть была осуществлена в электронном виде. И об этом рапортует само ведомство. Получается, счастливчиков не так уж много, в то время как остальные вынуждены ходить по бюрократическому кругу.При этом электронная форма обращений тоженесовершенна. Так, вопрос журналиста о том, чтоонлайн-формат работает (речь идет о портале Госуслуг, но заявку такжеподать можно на сайте ФИПС) только для подачи пакета документов, заставилглаву ведомства перейти к лирическим рассуждениям. "Вся работа в Роспатенте проводится вцифровом формате – от подачи заявки до выдачи документов. Даже если заявкаподается на бумажных носителях, все переводится в цифровую форму. Цифроваятрансформация означает, что привычные стандарты меняются. Именно поэтому мыидем в международные организации с тем, чтобы объединить усилияпо выработке этих стандартов", – сказал Григорий Ивлиев.А работа все не заканчиваетсяМожно много говорить о планах ведомства, нобез тех, кто будет эту работу выполнять, все бессмысленно.Так, говоря об экспертах Роспатента,Григорий Ивлиев отметил, что жизнь его подчиненных не так легка: "Эксперт – работа очень тяжелая.Она требует автоматизации. Сейчас, когда ваша заявка поступает к эксперту, емумгновенно открывается автоматически проведенный поиск по тематике, котораясвязана с этой заявкой. Эксперту стало легче работать, но это не значит, чторабота заканчивается".Несмотря на то, чтотруд эксперта непрост, кадровый вопрос решается весьма своеобразно. "Роспатент не в состоянии держать на работеэкспертов по всем, в том числе узким, отраслям науки и техники", − заявил начальникУправления организации предоставления государственных услуг Роспатента Дмитрий Травников.Государственное и законодательное начало таксильно, что в ведомстве посчитали нужным доверить разработки неспециалистам, которых еще нужно найти, а переложить все на плечисамих заявителей. Спикер также высказал идею создания некоегозаконотворческого проекта, опираясь на который можно провестидополнительную проверку. "Законопроектпредоставляет заявителю возможность предварительного информационного поиска ипредварительной оценки патентоспособности заявляемого изобретения илиполезной модели. Это не замена экспертизы. Это дополнительный инструментподдержки принятия решения экспертом. Эксперт все равно будет проводитьэкспертизу по заявке".Интересный метод, но главное, чтобыэкспертам стало лучше.И это тоже когда-то былоСпоры возникают всегда и везде, а уже еслидоверить все самому заявителю, то их вряд ли станет меньше. Скореенаоборот. Над тем, как споры разрешать, задумался Дмитрий Травников."Мысовместно с Министерством образования подготовили новые правила рассмотрения иразрешения споров, связанных с оспариванием решений Роспатента по принимаемымзаявкам. Например, участвовать в заседании можно будет с помощьюсистемы конференц-связи. Не нужно будет приезжать в Москву. Можно будетподавать возражения в электронном виде, при этом используя простую электроннуюподпись. Все документы, связанные со спором, можно будет получить на сайтеРоспатента. Через сайт заявителю будут приходить уведомления о движении дел.Сейчас еще есть проблема: нельзя после того, как подал возражение, менятьмотивы. Мы предлагаем расширить возможности: чтобы заявитель смогкорректировать обоснование поданного возражения. Мы сократим все сроки порассмотрению споров", –заявил он.Звучит красиво, новсе это вчерашний день. Все заявляемые "прорывныетехнологии" давно стали общепринятой практикой вотечественном судопроизводстве. При этом, ни одна технология по сутиспор не разрешит пока существует так называемое право вето –подведомственная Палата по патентным спорам, решения которой может всегда пересмотретьглава Роспатента. К сожалению, процесс принятия решений водностороннем порядке всегда опасен – субъективность, да и просточеловеческий фактор может сыграть злую шутку.Случаев, когда люди теряют бизнес после одного росчерка перанемало, но особенно эта печальная практика закрепилась вфармакологической отрасли. Споры между компаниями , российской– примеров немало.В какой-то степени этаситуация может быть обусловлена высокимипоказателями числа заявок на регистрацию товарных знаков (допочти 50 тыс. в 2018), опережая европейские ведомства, которые на этомэтапе отсеивают гораздо больше заявок. Здесь же не стоит забывать и орепутации отечественного фарм-рынка − имидж формирует сознание."Заявки на изобретения от "Биг Фармы" проходили оченьлегко, и мы выдавали патенты, понимая, что вряд ли кому-то из отечественныхпроизводителей такие патенты помешают. То есть не было такого рискастолкновения на рынке с правами… В последнее время ситуация изменилась,изменилась именно потому, что отечественная фарма стала выходить нарынок", − пояснила заместитель руководителяРоспатента Любовь Кирий.При этом, выступая на конференции, онатакже заявила: "На сегодняшний день,не буду скрывать, мы очень доверяем нашим заявителям и полагаемся почтиполностью на те сведения, которые они предоставляют в заявке, не подвергаясомнению все то, что там представлено. И некие упреки в адрес Роспатента, чтоРоспатент одной рукой патенты выдает, а другой аннулирует – это как разследствие этих процессов, когда при выдаче патентов мы излишне доверяемзаявителю, а при оспаривании проявляется заинтересованное третье лицо, котороеразоблачает фактически нашего заявителя и позволяет привести всоответствие с каким-то законодательством существующие права".Возникает интереснаяситуация. Эксперты, о которых ранее шла речь, посути, принимают решения о выдаче или не выдаче патента только на основаниидоверия к заявителю. Развивая эту мысль, вопросы мгновенно наслаиваютсядруг на друга, создавая хаос и недоумение. Возможно ли такое вгосударственной организации, занимающейся оказанием услуг всфере правовой охраны изобретений? Сомнительный вывод.СпорныерешенияПока в Роспатенте решают морально-нравственныевопросы доверия и недоверия, пытаясь огородить все законодательнымирамками, производители страдают, теряют средства и стимул ктому, чтобы двигаться дальше.Легко ли заниматься предпринимательскойдеятельностью? Совсем непросто, особенно если ты должен хорошо разбиратьсяне только в своей сфере, но и в смежных областях, вчастности, стать практически экспертом в патентовании. Это утверждение входе своего выступления на конференции подтвердил руководитель проектного офисаФедерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Ена, заявив, что все большероссийских компаний стали понимать суть патентнойаналитики. ФИПС готов помочь малому и среднему бизнесускорректировать свою линию поведения на рынке, используя патентныеландшафты ─ инструмент формирования стратегии для игроков рынкаинтеллектуальной собственности при расчетепотенциальных рисков."Мы помогаем понять, какие технологические направления сейчас находятсяв фокусе компании лидеров и куда им лучше направить свое технологическоепроизводство и устремить свои инвестиции. Мы можем помочь ему определить, вкакие исследовательские разработки нужно вкладываться, а где лучше купитьготовые технологии, то есть те, которые уже присутствуют на рынке", ─ заявил Ена.Аналитика, какизвестно, основа порядка, а уж если порядок сопряжен с финансовымивложениями, то ее важность многократно возрастает. Патентнаяаналитика бесспорно важна, но ее проведение не может быть оторвано отреальности – инноваций, к которым Роспатент пока только стремится.Здесь же интересна реплика главы Федерального института промышленной собственности Олега Неретина относительно рейтинга Всемирной организации по интеллектуальной собственности "Глобальный инновационный индекс". Наша страна занимает 46 место и, по мнению Олега Неретина, ситуация не изменится, так как инновационные проекты Роспатента не востребованы на глобальном международном рынке."Наш институт делает одновременно 20 проектов в год, и это уже большое достижение. А таких проектов должно быть тысячи. Количество созданных в России объектов интеллектуальной собственности мало для глобального рынка", − отметил он.Жаль, что вновь мыприходим к неутешительному выводу: без модернизации процесса патентованияникакие усилия в сфере патентной аналитики, а также формирования имиджаРоссии как инновационной державы ситуацию кардинально не изменят.