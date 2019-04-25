Рыбы-санитары очистят Цимлянское водохранилище от водорослей. Эту необходимую для экологии роль выполнят тысячи толстолобиков, которых выпустили в водохранилище. Об этом сообщает ГТРК Дон-ТР.

Рыбы-санитары очистят Цимлянское водохранилище от водорослей. Эту необходимую для экологии роль выполнят тысячи толстолобиков, которых выпустили в водохранилище. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР".Как рассказали специалисты, рыбы являются прекрасными естественными санитарами водоема, который очень быстро засоряется водорослями. Мальков специально выращивали в Азовском районе, в сельском центре аквакультуры "Взморье".Мероприятие пришлось проводить на пожертвования сотрудников Азово-Черноморского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В акции также приняли участие сотрудники управления Росрыболовства.