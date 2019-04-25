Родившая месяц назад певица опубликовала на своей странице в Instagram снимок, восхитивший поклонников. Саша Савельева продемонстрировала прекрасную физическую форму.
Родившая месяц назад певица опубликовала на своей странице в Instagram снимок, восхитивший поклонников. Саша Савельева продемонстрировала прекрасную физическую форму.
Артистка показала снимок в обтягивающем бежевом
платье с цветочным принтом, шляпке и рассказала о своем самочувствии. "Денек сегодня
прекрасный", – отметила солистка "Фабрики" в микроблоге.
Поклонники удивились и восхитились,
насколько быстро Саша Савельева вновь обрела стройную фигуру. Они одарили ее
массой комплиментов. "Фигура у вас
будто и не рожали", "Очень хороша", "Вау. Выглядеть так после родов, счастья и
здоровья всей вашей семье", – написали фолловеры.
Певица также ответила на вопросы о своем самочувствии. "Очень хочется
спать. Пока прихожу в себя", – написала Саша Савельева. "Если честно, я не
знаю, как правильно нужно восстанавливаться. Просто ем вкусно, то, что подходит
для грудного вскармливания, стараюсь спать в короткие промежутки, но не всегда
получается. Пока держусь. Не геройствую с уборкой и готовкой. Стараюсь
максимально расслабиться", – призналась артистка.
Позднее выяснилось, что опубликованное фото было сделано еще до
беременности. сама в этом призналась. Но поклонники не расстроились,
ведь они убеждены, что артистка прекрасно выглядит. Дело в том, что на недавних
кадрах с коляской она демонстрирует подтянутую фигуру.
Напомним,
замужем за актером Кириллом Сафоновым. На прошлой неделе они отметили девятую
годовщину совместной жизни.