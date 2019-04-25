Родившая месяц назад певица опубликовала на своей странице в Instagram снимок, восхитивший поклонников. Саша Савельева продемонстрировала прекрасную физическую форму.

Родившая месяц назад певица опубликовала на своей странице в Instagram снимок, восхитивший поклонников. Саша Савельева продемонстрировала прекрасную физическую форму.Артистка показала снимок в обтягивающем бежевомплатье с цветочным принтом, шляпке и рассказала о своем самочувствии. "Денек сегодняпрекрасный", – отметила солистка "Фабрики" в микроблоге.Поклонники удивились и восхитились,насколько быстро Саша Савельева вновь обрела стройную фигуру. Они одарили еемассой комплиментов. "Фигура у васбудто и не рожали", "Очень хороша", "Вау. Выглядеть так после родов, счастья издоровья всей вашей семье", – написали фолловеры.Певица также ответила на вопросы о своем самочувствии. "Очень хочетсяспать. Пока прихожу в себя", – написала Саша Савельева. "Если честно, я незнаю, как правильно нужно восстанавливаться. Просто ем вкусно, то, что подходитдля грудного вскармливания, стараюсь спать в короткие промежутки, но не всегдаполучается. Пока держусь. Не геройствую с уборкой и готовкой. Стараюсьмаксимально расслабиться", – призналась артистка.Позднее выяснилось, что опубликованное фото было сделано еще добеременности. сама в этом призналась. Но поклонники не расстроились,ведь они убеждены, что артистка прекрасно выглядит. Дело в том, что на недавнихкадрах с коляской она демонстрирует подтянутую фигуру.Напомним,замужем за актером Кириллом Сафоновым. На прошлой неделе они отметили девятуюгодовщину совместной жизни.