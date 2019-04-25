Максим Галкин сделал неожиданное сообщение о главных ведущих на первой кнопке: Дмитрии Нагиеве, Елене Малышевой и Ларисе Гузеевой. Шоумен объявил о переменах.

Максим Галкин сделал неожиданное сообщение о главных ведущих на "первой кнопке": Дмитрии Нагиеве, Елене Малышевой и Ларисе Гузеевой. Шоумен объявил о переменах.Максим Галкин записал видео, которое опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Шоумен запечатлел себя на фоне эмблемы популярной музыкальной передачи "Голос"."Планируем с коллегами поменяться программами: я в Голос, Нагиев к детям, Гузеева к знатокам, Малышева к женихам, Якубовича к Герману Шаичу. Посоветуйте, кого куда отправить?" – обратился к подписчикам Максим Галкин. Отметим, что сам шоумен предстал в образе Дмитрия Нагиева и даже попытался спародировать его голос и манеру разговора.Как выяснилось, это была всего лишь шутка. Однако пользователи Сети отнеслись к ней на полном серьезе. Они предложили свои варианты по перестановке топовых ведущих Первого канала, причем некоторые из них не были лишены юмора."Малышеву в Голос (у нее он индивидуальный), Нагиева к невестам (будут там писать кипятком), тебя к знатокаи (если чего не знаешь – отшутишься😉), Гузееву к Герману (она и там навтыкает всем😘) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "МАЛЫШЕВУ В СУНДУК И В МОРЕ", "Гузееву в Камеди👍", "Малышеву, если только на пенсию отправить", "Ивана Урганта на "Играй гармонь", "Максим ,если вы будете вести передачу Малышевой ,смотрели бы еще с большим удовольствием ,и никто не болел бы", – высказали свои предпочтения интернет-пользователи.Интересно, что многие похвалили предложение на временную перестановку ведущих, отметив новизну идеи и высокую вероятность на успех.