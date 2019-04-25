В немецком Баден-Бадене продолжается крупный шахматный турнир Grenke Chess Classic в Баден-Бадене, в котором принимают участие чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, экс-чемпион индус Вишванатан Ананд и многократный победитель чемпионатов России Петр Свидлер. Россиянин идет в группе преследования лидирующих Карлсена и Ананда.

В немецком Баден-Бадене продолжается крупный шахматный турнир Grenke Chess Classic в Баден-Бадене, в котором принимают участие чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, экс-чемпион индус Вишванатан Ананд и многократный победитель чемпионатов России Петр Свидлер. Россиянин идет в группе преследования лидирующих Карлсена и Ананда.Накануне состоялся 5-й тур состязаний и турнир перешагнул экватор. Свидлер сыграл вничью с испанцем Франциско Вальехо, Карлсен разошелся миром с представителем Азербайджана Аркадием Найдичем, Ананд поделил очки с Фабиано Каруаной из США. Ничья в партии Максим Вашье-Лаграв (Франция) – Левон Аронян (Армения), а немец Винсент Каймер победил соотечественника Георга Майера.У Карлсена и Ананда после 5 туров по 3,5 очка, Свидлер, Каруана, Вашье-Лаграв и Аронян отстают на пол-очка, у Найдича – 2,5 балла, у Вальехо – 1,5, немцы Каймер и Майер замыкают таблицу, имея по 1 очку.