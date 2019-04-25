Вообще-то траур по мужу принято носить год. В это время вдове надлежит носить темные одежды, воздерживаться от посещения развлекательных мероприятий. Но разве можно осуждать Нелли Кобзон, которая решила не замыкаться и посещать светские мероприятия?! Ведь жизнь-то продолжается.

Вообще-то траур по мужу принято носить год. В это время вдове надлежит носить темные одежды, воздерживаться от посещения развлекательных мероприятий. Но разве можно осуждать Нелли Кобзон, которая решила не замыкаться и посещать светские мероприятия?! Ведь жизнь-то продолжается.Нелли Кобзон теперь выходит в свет чаще, чем при муже – сегодня она на концерте, завтра на балетном спектакль, потом блистает на Московском кинофестивале. Причем многие отмечают, что она как-то Нелли Михайловна как-то похорошела, посвежела, словно бы омолодилась. "Завидная невеста!" – пошутил о ней один из друзей.Всегда яркие и стильные наряды, дорогие ювелирные украшения – цветущей вдовой Кобзона хочется любоваться как изысканной фарфоровой статуэткой. Грациозна, элегантна, свежа – после смерти супруга Нелли Михайловна заметно преобразилась в лучшую сторону.Почти полвека она была замужем за Народным артистом Советского Союза Иосифом Кобзоном. А сегодня ее поддерживают дети Андрей и Наталья, семеро внуков. "Они невероятно ко мне внимательны, оберегают меня от всего. Ну и друзья, конечно, тоже. Вы знаете, люди действительно настолько хорошо относились к моему мужу, что эта любовь перешла на меня, за что я ему опять же очень благодарна", – рассказала она в одном из интервью.Сегодня вдова артиста возглавляет благотворительный "Культурный фонд Иосифа Кобзона. "У мужа, наверное, была миссия на земле – делать добро. Он действительно предлагал людям свою помощь, даже когда они его об этом не просили. И я хочу это дело продолжить", – говорит Нелли Михайловна.Напомним, умер 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью. На церемонию прощания с артистом пришли свыше 6 тысяч человек.