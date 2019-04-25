В результате проведенных обысков в Москве и Московской области сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 9,5 тысяч таблеток сильнодействующего вещества...

«Сотрудники УНК ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, который незаконно приобрел в аптечном пункте более 1700 таблеток сильнодействующего лекарственного препарата «трамал» стоимостью более 140 тысяч рублей.С целью обогащения злоумышленники осуществляли продажу лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества, без рецепта и кассового чека, в том числе крупными партиями через сеть аптечных учреждений.В результате проведенных обысков в Москве и Московской области сотрудниками полиции изъято из незаконного оборота более 9,5 тысяч таблеток сильнодействующего вещества «трамал», документацию, записи с «черной» бухгалтерией, денежные средства в размере около 1,5 миллионов рублей и 34 тысячи долларов США.Полицейскими задержаны 2 организатора и 7 участников группы.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». В настоящее время в отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УНК ГУ МВД России по г. Москве