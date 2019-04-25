В рамках проведения профилактической операции, сотрудниками полиции проведены лекции с учащимися школ об ответственности за потребление наркотиков

Сотрудниками полиции УВД по СВАО проведена лекция с учащимися школ района об ответственности за потребление наркотиков…В рамках проведения профилактической операции, направленной на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, сотрудниками отделений по делам несовершеннолетних территориальных подразделений СВАО, совместно с представителями отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проведены лекции с учащимися школ района об ответственности за потребление наркотиков.Ребятам рассказали об уголовной и административной ответственности, предусмотренной законодательством РФ за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, о вредном влиянии на организм человека наркотических средств и о мифах, связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ.После того, как ребята удостоверились в серьезности последствий за употребление, хранение и распространение наркотических веществ, инспектором-кинологом совместно со служебной собакой ЦКС УВД по СВАО было проведено обследование школ.В завершение проведенных лекций полицейские ответили ребятам на волнующие их вопросы.Пресс-служба УВД по СВАО(499) 616-06-29