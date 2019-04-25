Парашютист Израиль Гимарайнш чудом остался жив после того, как влетел в стену жилого дома. Видеозапись своего полета он разместил в Сети.

Парашютист Израиль Гимарайнш чудом остался жив после того, как влетел в стену жилого дома. Видеозапись своего полета он разместил в Сети.В ролике можно увидеть, как сильный ветер подхватил парашютиста и понес его к жилому дому. Гимарайнш попытался ослабить удар, выставив перед собой руки. После этого мужчина упал на землю.Позднее Израиль рассказал в социальной сети, что не получил серьезных травм и отделался несколькими ушибами, передает телеканал "". "Жизнь – величайший дар", – поделился своими мыслями мужчина.