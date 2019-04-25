Алла Пугачева мероприятие, приуроченное к ее юбилею. Примадонна очень удивилась, увидев подарок, который ей преподнесли.

Алла Пугачева мероприятие, приуроченное к ее юбилею. Примадонна очень удивилась, увидев подарок, который ей преподнесли.Накануне, 24 апреля, в столичном "Гоголь-центре" состоялась премьера концерта "Наша Алла", который организовали специально к юбилею Примадонны. Постановкой занимался сам руководитель театра, режиссер Кирилл Серебренников.Увиденное буквально потрясло именинницу. "Я просто в легком потрясении от удивительных новых трактовок старых замечательных песен. Я даже не думала, насколько они могут быть значительными. Так, как подали их ребята со сцены. Ну просто удивительно. Какие-то мудрые, умные, с подтекстом. То есть все мои секреты раскрыли наконец-то", – цитирует Аллу Пугачеву "Дождь".Примадонна отметила, что на концерте были исполнены такие музыкальные композиции, которые "мало кому известны". Например, она "поразилась" песней "Кукушка", которую сама считала "несерьезной", а та оказалась "полотном". Что касается планов на будущее, то Алла Пугачева не исключает вероятности организовать концерт на свое 80-летие."Я с удовольствием. Когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз тогда выкину.А так-то что думать об этом? Ждите", – сообщила Алла Пугачева репортерам "РИА Новостей". Напомним, 15 апреля Примадонне исполнилось 70 лет. В честь круглой даты 17 апреля дала грандиозное шоу в Кремле, цены на билеты которого доходили до полумиллиона.А еще через несколько дней артистка закатила шумную вечеринку в одном из престижных ресторанов столицы. На празднике веселились родственники и друзья. Не обошлось и без высоких гостей. Говорят, Примадонну чествовали Валентина Матвиенко и Дмитрий Медведев с супругой Светланой. По некоторым данным, на банкет потратила около миллиона рублей.