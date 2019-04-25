В концертную программу Дмитрия Попова вошли авторские стихи, песни, а также выступления приглашенных гостей...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся творческий вечер автора-исполнителя Дмитрия Попова, обладателя Гран-при смотров-конкурсов музыкального творчества сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.В зале Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве собрались ветераны органов внутренних дел, члены их семей, слушатели Центров профессиональной подготовки, а также личный состав московской полиции. В концертную программу Дмитрия Попова вошли авторские стихи, песни, а также выступления приглашенных гостей.Начальник Культурного центра полковник внутренней службы Юрий Рыбальченко отметил высокий уровень профессионализма и огромный талант автора-исполнителя.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве