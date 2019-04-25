Поразившее своей жестокостью убийство мужчины в подмосковном Орехово-Зуеве получило широкую огласку. На историю обратил внимание шоумен Максим Галкин.

Поразившее своей жестокостью убийство мужчины в подмосковном Орехово-Зуеве получило широкую огласку. На историю обратил внимание шоумен Максим Галкин.Галкин посчитал своим долгом высказаться о трагедии, которая случилось в семье двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау. Шоумен убежден, что происшествие не освещается должным образом в прессе, из-за чего виновники преступления могут легко отделаться."Чудовищная история случилась. Трое молодых полицейских пристали с шуточками на улице к человеку и избили его до смерти. Все это происходило недалеко от Полицейского Управления. Человек, спасаясь от нападавших, попытался найти помощь в аптеке, сотрудница хотела звонить в полицию, но бравые ребята показали ей удостоверение и объяснили ей, что они сами полиция и продолжили избивать жертву. Как вам? Это нормально?", – поведал Галкин в своем Instagram. Шоумен уверен, что россияне не узнали обо всем, если бы погибший не оказался отцом прославленного спортсмена.Более того, по мнению , ситуация стала известна общественности лишь благодаря записи с камер видеонаблюдения аптеки, в которой избили 46-летнего мужчину. "Вдумайтесь в чудовищность этого! Я специально не стал сразу писать имена, чтобы вы могли посмотреть на этот случай, не отвлекаясь на имена участников происшествия. Мы живем в многонациональной стране и должны получать защиту и справедливое наказание по закону вне зависимости от того, какой мы нации, и кому молимся", – добавил он.выразил глубокие соболезнования Магомеду и всем близким его отца. "Об этом почти не пишут. Считаю преступным замалчивать эту историю", – резюмировала звезда.Ранее стало известно, что в подмосковном Орехово-Зуево жестоко убили отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау. По данным Telegram-канала Mash, к преступлению причастны сотрудники правоохранительных органов.Уточняется, что полицейские пристали к мужчине, стали издеваться над ним, после чего жестоко избили. 46-летний отец спортсмена умер в больнице. Врачи ничего не смогли поделать с дислокацией и отеком мозга из-за сильных побоев. На сотрудников МВД завели уголовные дела. Двое подозреваемых при этом отправлены под домашний арест.