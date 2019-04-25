Менеджер исполнительницы Маргарита Соколова рассказала, как себя сейчас чувствует артистка. Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) практически не может говорить.

Менеджер исполнительницы Маргарита Соколова рассказала, как себя сейчас чувствует артистка. Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова)практически не может говорить.Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле упевицы МакSимначался мощный воспалительный процесс. Ранее она сообщила, что певица МакSим попала в страшное ДТП, находясь за границей.По ее словам, звезда чувствует себя плохо. "Пока очень тяжело ей. Она себя очень плохо чувствует. Не смертельное, конечно, состояние, но непростое. Очень мощный воспалительный процесс от гематом, которые она получила", – цитирует Соколову.Как отметила менеджер певицы МакSимСоколова, у артистки слабые сосуды, поэтому удары, которые она получила при ДТП, нанесли ей серьезный вред. Кроме того,девушка сильно ударилась подбородком, поэтому пообщаться с журналистами она не может.Напомним, ранее в Сети предположили, что история с аварией, в которую попала исполнительница – якобы пиар-акция. Такую точку зрения обосновывают тем, что певица МакSим долгое время не появлялась на сцене.Недавно артистка заявила,что сняла новый клип под названием "Абонент недоступен". Издание "Папарацци"выдвинуло версию, что ДТП – это отличный способ привлечь внимание, ведь теперьвсе интересуются новостями о жизни и здоровье певицы МакSим."Выходит,что сценарий клипа основан на некой аварии и вдруг в жизни происходит все вточности так, как и планировалось. Совпадение? Не думаю. Как-то все этосмахивает на голимый PR нового клипа", – пишет издание. В свою очередь поклонники знаменитости разделились на два лагеря. Однисочувствуют звезде, а другие горячо спорят о том, что авария с – это не просто случайность.Как писали "Дни.ру", автомобиль звездызанесло на скользкой дороге и выбросило на бордюр. Сейчас находится под наблюдением врачей, реабилитационный период продлится до 20-хчисел мая.