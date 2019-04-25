Верховная рада приняла так называемый закон о государственном языке. Теперь единственным государственным официальным языком на Украине является украинский, а попытки введения многоязычия будут расцениваться как попытка свергнуть конституционный строй.

Верховная рада приняла так называемый закон о государственном языке. Согласно этому документу, единственным государственным официальным языком на Украине является украинский, а попытки введения многоязычия будут расцениваться как попытка свергнуть конституционный строй.Кроме того, вводится понятие "публичное унижение украинского языка", которое будет расцениваться как надругательство над государственными символами. Это решение поддержали 278 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает "Россия 24".Теперь все граждане Украины обязаны будут использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов, уточняет ТАСС.В документе также перечисляется список должностных лиц, которые должны свободно владеть государственным языком. К ним относятся президент, глава Верховной рады и его заместители, министры, руководители центральных органов исполнительной власти, генеральный прокурор, глава Нацбанка и другие чиновники.Документом, подтверждающим уровень владения языком, станет сертификат, который будет выдавать Центр украинского языка после прохождения экзамена.