Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский не употребояет никаких наркотических веществ. Политик убежден, что его стране нужен здорвый и трезвый лидер. Однако в прошлом у него был опыт в употреблении психотропных веществ.

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский не употребояет никаких наркотических веществ. Политик убежден, что его стране нужен здорвый и трезвый лидер. Однако в прошлом у него был опыт в употреблении психотропных веществ.Коллега Зеленского по сцене комик Игорь Ласточкин в интервью киевской журналистке рассказал, как жизнь новоизбранного президента пересекалась с наркотиками. По словам Ласточкина, это произошло еще во времена гастролей артистов по США."Мы ездили на гастроли по Соединенным Штатам, и там это вообще практически в свободном доступе", – цитирует Игоря издание "ПолитНавигатор". Он добавил, что сейчас Зеленский "вообще этого не употребляет, так как ему из-за этого становится плохо.Ранее сообщается, что избранного президента Украины заподозрили в желании "насолить" России. Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что вынужден будет принимать первые непростые решения.Особенно это касается указа президента России Владимира Путина об упрощенном получении российских паспортов жителями Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР). Ведь ранее заявил, что намерен вернуть временно эти территории Незалежной и заставить нашу страну возместить ущерб.