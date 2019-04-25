Потерпевшие, используя онлайн сервис, перевели деньги за товар, который впоследствии не получили.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска после поступивших в полицию сообщений о фактах дистанционного мошенничества.В одном случае 55-летняя потерпевшая, увидев в социальной сети объявление о продаже электронной техники известной марки, заказала мобильный телефон. Денежные средства, предназначенные для оплаты, женщина перевела через один из сервисов онлайн платежей.Аналогичным образом поступил и 19-летний потерпевший, откликнувшийся на такое же объявление.Впоследствии заказанный ими товар получен не был.Общая сумма причиненного ущерба превысила 30 000 рублей.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.