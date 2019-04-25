Потерпевшие, используя онлайн сервис, перевели деньги за товар, который впоследствии не получили.
Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела в отношении 21-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Фигурант был задержан сотрудниками уголовного розыска после поступивших в полицию сообщений о фактах дистанционного мошенничества.
В одном случае 55-летняя потерпевшая, увидев в социальной сети объявление о продаже электронной техники известной марки, заказала мобильный телефон. Денежные средства, предназначенные для оплаты, женщина перевела через один из сервисов онлайн платежей.
Аналогичным образом поступил и 19-летний потерпевший, откликнувшийся на такое же объявление.
Впоследствии заказанный ими товар получен не был.
Общая сумма причиненного ущерба превысила 30 000 рублей.
В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.