В холодильниках хранили 11445 доз вакцины

В холодильниках хранили 11445 доз вакциныПрокуратура провела проверку соблюдения поликлиникой детской городской больницы в Гусь-Хрустальном требований действующего законодательства по хранению иммунобиологических лекарственных препаратов.Выяснилось, что 10 марта на складе хранения вакцин отключилось все холодильное оборудование. Вакцина (11445 доз) на общую сумму более 2 миллионов рублей, хранившаяся в холодильниках, утрачена и использованию не подлежит. Лекарство уничтожили.Лечебное учреждение и провизора больницы привлекли к административной ответственности. В адрес департамента здравоохранения администрации Владимирской области внесено представление.