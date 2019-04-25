Полицейские напомнили учащимся правила управления мопедами и скутерами и показали тематический фильм о последствиях ДТП.

Представители государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели встречу с педагогическим составом и учащимися технологического колледжа в городе Гусь-Хрустальный.Госавтоинспекторы познакомили присутствующих со статистикой дорожно-транспортных происшествий, напомнили о персональной ответственности соблюдения ПДД, а также о необходимости проявления взаимоуважения между участниками дорожного движения. Ведь чаще всего причинами неоправданной гибели людей становятся невнимательность, лихачество, безрассудство, спешка, а иногда и желание острых ощущений.Во время беседы сотрудники полиции особое внимание обратили на мопеды и скутеры, на которых нередко разъезжают подростки. Напомнили ребятам о том, что управлять данными средствами можно только с 16-летнего возраста, при этом водителям данной категории запрещается перевозить пассажиров и двигаться по дороге без мотошлема. Для управления мопедами и скутерами необходимо получить водительское удостоверение категории «М» или иметь водительское удостоверение с любой другой открытой категорией. Также полицейские напомнили учащимся правила управления сигвеями, гироскутерами и велосипедами.Тематические фильмы о последствиях ДТП, показанные гостями, помогли присутствующим понять главное: безопасность на дорогах во многом зависит от нас самих.В ходе встречи студенты задавали вопросы, высказывали своё мнение, интересовались действующим законодательством. На каждый задаваемый вопрос учащиеся получили подробные ответы.В завершение мероприятия его участники отметили важность и значимость проведения подобных встреч.