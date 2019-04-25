Полицейские напомнили учащимся правила управления мопедами и скутерами и показали тематический фильм о последствиях ДТП.
Представители государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели встречу с педагогическим составом и учащимися технологического колледжа в городе Гусь-Хрустальный.
Госавтоинспекторы познакомили присутствующих со статистикой дорожно-транспортных происшествий, напомнили о персональной ответственности соблюдения ПДД, а также о необходимости проявления взаимоуважения между участниками дорожного движения. Ведь чаще всего причинами неоправданной гибели людей становятся невнимательность, лихачество, безрассудство, спешка, а иногда и желание острых ощущений.
Во время беседы сотрудники полиции особое внимание обратили на мопеды и скутеры, на которых нередко разъезжают подростки. Напомнили ребятам о том, что управлять данными средствами можно только с 16-летнего возраста, при этом водителям данной категории запрещается перевозить пассажиров и двигаться по дороге без мотошлема. Для управления мопедами и скутерами необходимо получить водительское удостоверение категории «М» или иметь водительское удостоверение с любой другой открытой категорией. Также полицейские напомнили учащимся правила управления сигвеями, гироскутерами и велосипедами.
Тематические фильмы о последствиях ДТП, показанные гостями, помогли присутствующим понять главное: безопасность на дорогах во многом зависит от нас самих.
В ходе встречи студенты задавали вопросы, высказывали своё мнение, интересовались действующим законодательством. На каждый задаваемый вопрос учащиеся получили подробные ответы.
В завершение мероприятия его участники отметили важность и значимость проведения подобных встреч.