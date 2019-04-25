Она станет филиалом Городской поликлиники №1

Она станет филиалом Городской поликлиники №1В микрорайоне 8-ЮЗ откроют поликлинику для взрослых. Об этом стало известно на заседании Совете народных депутатов областной столицы. На встрече озвучили, что мэрия Владимира передаст нежилое здание по адресу Нижняя Дуброва, 13-а в ведение департамента здравоохранения для того, чтобы в нём открыли лечебное учреждение.Помещение в 540 квадратных метров городу в муниципальную собственность передал застройщик нового микрорайона. Поликлиника станет филиалом Городской поликлиники №1. Однако даты ее открытия пока не называют.