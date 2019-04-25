Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает с 23 градусов до 11-13 градусов тепла, пройдут дожди. В Подмосковье возможны заморозки.

Аномальное тепло в Москве закончится к выходным. На Пасху в столичном регионе резко похолодает.Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что антициклон, который сейчас обеспечивает замечательную летнюю погоду, останется до субботы. Хотя уже завтра возможен небольшой дождь.В субботу, 27 апреля, начнется перемещение холодных масс с севера, и температура сразу понизится на 9-12 градусов. В ночь на воскресенье пройдет кратковременный дождь, поднимется ветер до 12-17 метром в секунду. На Пасху в Москве ожидается всего плюс 11 — 13 градусов, а в Подмосковье плюс 8 — 13, небольшие осадки возможны. Температура воздуха будет ниже нормы на 5 градусов. В ночь на понедельник в Подмосковье даже будут заморозки до минус 3 градусов."Не нужно привыкать к летнему теплу в конце апреля. Есть правило: после очень теплой погоды всегда наступает похолодание", — подчеркнул Вильфанд.После резкого похолодания в столице все же начнет теплеть. Во вторник будет до плюс 17 градусов.