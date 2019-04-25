На юге Москвы произошло разбойное нападение. Неизвестные похитили около 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье Разбой. В городе введен план Перехват. Машина преступников была найдена по горячим следам, но они успели скрыться.

На юге Москвы произошло разбойное нападение. Неизвестные похитили около 200 тысяч рублей.Как установили сотрудники полиции, пятеро неизвестных на машине "Вольво S60" произвели несколько выстрелов по машине "Хендэ Крета" из неустановленного оружия. После этого они топором разбили стекла и похитили из салона две сумки, в которых находились 204 тысячи рублей, передает ТАСС.Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". В городе введен план "Перехват". Машина преступников была найдена по горячим следам, но они успели скрыться.