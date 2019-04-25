Дома его нет с 21 апреля

Дома его нет с 21 апреляВ Петушках Владимирской области без вести пропал 19-летний Максим Коприхин Максим. О его местонахождении ничего не известно с 21 апреля.Приметы юноши: рост 185 сантиметров, тёмные волосы, карие глаза.Он был одет в чёрную удлинённую куртку, чёрную толстовку, чёрные брюки и светлые кроссовки с оранжевым рисунком.К розыску подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» во Владимирской области, который обращается с просьбой ко всем жителям региона, кто, может быть, встречал в эти дни пропавшего Максима — позвоните по телефону — 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный) или по телефону 112.Для уточнения свяжитесь с инфоргом -Валентина Савинова 8(919)002-48-37.