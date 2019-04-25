Администрацию города обязали предоставить жилые помещения

Администрацию города обязали предоставить жилые помещенияВладимирская прокуратура провела проверку соблюдения жилищных прав детей-сирот.Специалисты ведомства выяснили, что двое уроженцев Радужного были включены в областной список лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако благоустроенное жилье администрация города им не предоставила.Спецпрокуратура обратилась с исковыми заявлениями в суд. Требования прокурора признали обоснованными. Администрацию города Радужный обязали предоставить жилые помещения. Сиротам вручили ключи от однокомнатных квартир.