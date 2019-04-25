В центре кинологической службы при УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве прошла экскурсия для школьников ГБОУ Школа № 830.

Экскурсию провели начальник Центра кинологической службы капитан полиции Валентин Инков и сотрудники кинологической службы. В гости были приглашены учащиеся ГБОУ Школа № 830 и заместитель председателя Общественного совета при УВД по СЗАО Павел Черкасов.Кинологи придумали настоящую развлекательную программу. Они показали, что умеют их четвероногие коллеги, рассказали некоторые психологические аспекты работы с собаками и то, как проходит их дрессировка. Было видно, с какой теплотой и любовью работники центра относятся к своим животным. После показательного выступления детям устроили экскурсию по территории Центра кинологической службы. Им показали, в каких условиях живут собаки – провели по вольерам, по местам, где собак выпускают на прогулку и тренируют.По окончанию мероприятия представители общественности в качестве подарка вручили кинологам корма для собак. Все остались очень довольны проведенным мероприятием.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56