Пилотный проект запущен в Казани. Первая сделка заключена около месяца назад.

На рынке российского ипотечного кредитования появился новый продукт – ипотека по нормам шариата. Пилотный проект запущен в Казани, выдавать такие ипотечные кредиты будет структура банка Ак Барс.Сам ипотечный продукт был презентован на KazanSummit 2019. Продукт разработан в форме исламского контракта "Мурабаха" в соответствии со стандартами Организации по учету и аудиту в исламских финансовых учреждениях (AAOIFI) при участии сертифицированного шариатского эксперта, согласованного с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан. Первая сделка заключена около месяца назад."Мы наблюдаем определенный спрос на исламское финансирование со стороны населения. Данный запуск проекта будет проверкой этой гипотезы на уровне Татарстана и близлежащих регионов", - говорит заместитель председателя Правления Ак Барс Банка Юрий Михайлов, чьи слова приводятся на сайте кредитной организации.Сама ипотека по нормам шариата представляет собой покупку квартиры у структуры банка в рассрочку на длительный срок. При этом жилье продается не по рыночной стоимости, а с существенной наценкой. Покупатель каждый месяц вносит одинаковый платеж, возможность досрочной выплаты полной суммы у него сохраняется. Такие особенности покупки недвижимости связаны с тем, что нормы шариата не разрешают взимать любые проценты по кредитам.Первоначальный взнос должен составлять от 10% до 80%. Срок выплат в рассрочку — от одного года до 25 лет, минимальная сумма финансирования 500 тыс рублей.