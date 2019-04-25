Заявитель рассказал, что у одного из домов на улице Молодцова обнаружил отсутствие решёток дождеприёмного колодца...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемых в краже.В отдел полиции обратился представитель одного из предприятий по эксплуатации водоотводящих систем. Заявитель рассказал, что у одного из домов на улице Молодцова обнаружил отсутствие решёток дождеприёмного колодца.В проезде Дежнёва сотрудниками Госавтоинспекции подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое 33-летних жителей столицы.Установлено, что злоумышленники в вечернее время, воспользовавшись тем, что за их действиями никто не наблюдает, совершили противоправное деяние для дальнейшей реализации похищенного.Похищенное было изъято.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(499) 616-06-29