Певица Анжелика Варум дала откровенное интервью. Артистка откровенно рассказала о семейном кризисе.

Певица Анжелика Варум дала откровенное интервью. Артистка откровенно рассказала о семейном кризисе.Анжелика Варум и Леонид Агутин прожили вместе уже более 20 лет. Эта пара считается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. При этом сама артистка не скрывает, что за годы совместной жизни они с супругом переживали разные этапы."Что касается серьезных кризисов, за все годы было эпизода два-три, хотя, как говорил Жванецкий, третий я, пожалуй, не считала бы. Однажды в период масштабных "боевых действий" с вещами уехала к маме. А она разрыдалась и сказала: "Потерпи! Мы с тобой однолюбы. У каждого этапа любви свои подводные камни", – цитирует рассказ Анжелики Варум "Караван историй".Певица убеждена, что иногда полезнее заблуждаться, чем видеть "голую правду". "Потому что правда до обидного примитивна. У мужчин иначе циркулирует жизненная энергия. Им необходимо сверкать, вокруг должны водить хороводы поклонницы. Держать мужа за горло означает получить подавленного увядшего человека", – констатировала популярная исполнительница.По мнению Анжелики Варум, "мужчины в основном иные", им нужны "подвиги", только в такие моменты они чувствуют себя "живыми". Артистка заявила, что она против сохранения семьи ради семьи. И она не желает лукавить, говоря, будто за все 22 года их совместной жизни все было безоблачно. "Супружество можно сравнить с американскими горками: опасно, непредсказуемо, но очень приятно", – заключила Анжелика Варум.