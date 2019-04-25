Президент Владимир Путин подписал указ, которым установил ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата распространится также на ветеранов, проживающих в Прибалтике.

Президент Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. Выплата распространится также на ветеранов-граждан России, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии.Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как сообщает "Россия 24", выплата, приуроченная ко Дню Победы, составит 10 тысяч рублей.