Президент России Владимир Путин прибыл на вертолете на остров Русский для проведения официальной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Президент России Владимир Путин прибыл на вертолете на остров Русский для проведения официальной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Вертолет приземлился неподалеку от кампуса Дальневосточного федерального университета, до корпуса, где пройдет встреча на высшем уровне, он проследовал в автомобильном кортеже.Как сообщалось, переговоры лидеров России и КНДР станут первой их встречей и первым зарубежным визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост, напоминает РИА Новости.