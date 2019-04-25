26 апреля их отвезут в Вязниковский район

26 апреля их отвезут в Вязниковский районВладимирская областная библиотека для детей и молодёжи отправится в Паустовскую сельскую библиотеку Вязниковского района, чтобы подарить огромное количество книг. Их собирали жители Владимира с 4-го по 19-е февраля.Книги решили собрать в рамках празднования международного дня книгодарения и акции «Дарите книги с любовью». Всего получилось более 550 книг.В Паустово проживает чуть больше тысячи человек. Поселковая библиотека для них – это место общения. Дети очень часто ходят в библиотеку: общаются, рисуют и участвуют в праздниках. Однако новых и ярких книг в библиотеке очень мало, фонд давно устарел.26 апреля в час дня в Паустовской библиотеке пройдёт праздник для юных читателей. Их ждут новые книги, викторины и даже спектакль по сказке Андерсена «Свинопас» в исполнении сотрудников владимирской детской библиотеки.