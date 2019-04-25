Нарушителя уже поймали правоохранители

Нарушителя уже поймали правоохранителиВладимирские полицейские установили личность нарушителя, который на джипе проехал по Театральной площади областного центра, по тротуарной лестнице и по самому тротуару. Инцидент записали на видео и 22 апреля разместили в соцсетях.Правоохранители установили номер и марку автомобиля, а также личность лихача. Им оказался 19-летний юноша.Правонарушителя привлекли к ответственности, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.