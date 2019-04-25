Между подсудимым и его соседями произошёл серьёзный конфликт

Между подсудимым и его соседями произошёл серьёзный конфликт77-летнего владимирца признали виновным в умышленном причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.Суд установил, что 9 мая прошлого года в селе Барское Городище Суздальского района между подсудимым и его соседями произошёл серьёзный конфликт, в ходе которого пожилой мужчина распылил содержимое перцового пистолета в лицо знакомого, причинив тому химический ожог глаза.Мужчина отрицал свою вину, выдвинув версию о членовредительстве со стороны соседа. Однако его все равно приговорили к одному году тюрьмы.