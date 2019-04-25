Вскроют ее только в 2049 году

Вскроют ее только в 2049 годуВладимирские пожарные оставили послание своим коллегам из будущего в честь 370-летия пожарной охраны России.Участие в торжественном мероприятии по закладке камня с посланием потомкам по Владимирской области, а также ветераны и представители духовенства.Там провели и обряд освящения установленного камня. Священнослужитель пожелал всем собравшимся здоровья, мира и добра.Предполагают, что владимирские огнеборцы вскроют эту капсулу через 30 лет – 30 апреля 2049 года – в день 400-летия пожарной охраны РФ.