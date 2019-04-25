Вместо этого состоится концерт

Вместо этого состоится концертПервого мая впервые за долгое время во Владимире не будут проводить традиционные праздничные демонстрации.Местные профсоюзы решили не устраивать шествие, а провести концерт в центре областной столице - на Соборной площади. В этом официальном мероприятии примут участие представители «Единой России» и представители обладминистрации.Помимо этого, ещё 3 политические партии проведут свои митинги отдельно от профсоюзов. С 10:30 до 12:00 часов у входа в Центральный городской парк соберутся сторонники партии КПРФ. Затем с 12:00 до 15:00 их сменит ЛДПР. А Коммунисты России соберутся на площади Ленина с 10:30 до 13:30.