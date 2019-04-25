Мероприятие проходило в комбинате «Тепличный»

Мероприятие проходило в комбинате «Тепличный»23 апреля во Владимире в рамках «Недели сельского хозяйства» прошло региональное профориентационное мероприятие «Живи, учись и работай во Владимирской области». Его проводил департамент по труду и занятости населения обладминистрации.Профориентационные «Недели» устраивают в 33-м регионе уже четвёртый год подряд для информирования молодёжи о востребованных профессиях на рынке труда в нашей области.В этом году мероприятие проходило в комбинате «Тепличный». Его гостями стали преподаватели и студенты Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева, Ивановской государственной сельскохозяйственной академии имени Д.К. Беляева, Владимирского аграрного колледжа, выпускники школ.«В качестве площадок мы выбираем сельскохозяйственные предприятия и привозим сюда молодёжь, представителей образовательных учреждений, которые готовят специалистов для аграрной отрасли. Цель нашего мероприятия — соориентировать будущих абитуриентов на выбор интересной им профессии. Сейчас в нашем банке более 400 вакансий сельскохозяйственного направления. В частности, региону требуются ветеринары, агрономы, зооинженеры, комбайнёры и трактористы», – рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости населения Мария Мальцева.Директор ГУП «Тепличный» Михаил Веретенников рассказал о карьерных перспективах для тех, кто хочет работать в сельскохозяйственной сфере, а также вместе с сотрудниками комбината провёл экскурсию по предприятию.«Наша главная задача – привлечь на работу специалистов сельского хозяйства, инженеров, агрономов. Но при выборе кандидата мы обязательно будем смотреть на его успеваемость. Легче всего получить работу будет отличникам и хорошистам. «Тепличный» занимается выращиванием овощей - томатов и огурцов, а также цветов, базилика, укропа, петрушки и лука. Средняя зарплата на предприятии – около 28 тысяч рублей», – пояснил Михаил Веретенников.