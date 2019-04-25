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<a href="https://33live.ru/novosti/25-04-2019-vo-vnukove-na-teletrape-vnezapno-umerla-turistka-priletevshaya-iz-tailanda.html" target="_blank">Во Внукове на телетрапе внезапно умерла туристка, прилетевшая из Таиланда</a> - В столичном аэропорту Внуково при выходе из самолета скоропостижно скончалась туристка, вернувшаяся с отдыха в Таиланде. 55-летняя женщина прилетела с курорта вместе с дочкой и внучкой. Когда она шла из самолета по телетрапу (рукаву), то внезапно потеряла сознание и скончалась до прибытия медиков.