Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте смелое фото. Кристина Асмус предстала перед поклонниками только в нижнем белье.

Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте смелое фото. Кристина Асмуспредстала перед поклонниками только в нижнем белье.Знаменитость позировала в откровенной позе на диване,в белом кружевном комплекте белья. Ноги актрисы полностью обнажены и смотрятся очень эффектно. В руке КристинаАсмус держит бокал с прохладительным напитком, а рядом лежит стопка глянцевыхжурналов."Рост – 164. Вес –45. Размер ноги – 36. Цвет волос – натуральный... это всепро диван!", – написала девушка. Одним из тех, кто отреагировал наснимок, стал супруг артистки, шоумен Гарик Харламов. Судя по комментарию, комикприревновал красавицу-жену. "Где это у нас такойдиван?" – написал он.Откровенноефото Кристины Асмус вызвало неожиданную реакцию ее поклонников. Они предположили, что звезда вводит их в заблуждение и размер ногиу нее значительно больше. "А на фото размер ноги в районе 43", "Ну я даже незнаю…ну что это за ноги…", "Кристина, у вас тоже второй палец на ногах длиннеепервого?", – высказались фолловеры.Ранее поделиласьв своем микроблоге трогательным фото супруга-юмориста с подросшей дочерьюНастей. Артистка показала, как выглядят Гарик Харламов с малышкой рано утром.Семейный снимок умилил фанатов звездной пары. Многие посчитали, что девочка оченьпохожа на папу.Отметим, знаменитые родители долгое время скрывали лицо дочки. Разглядеть ее и Гарик Харламов позволили фолловерам только в прошлом году.