Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте смелое фото. Кристина Асмус
предстала перед поклонниками только в нижнем белье.
Актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте смелое фото. Кристина Асмус
предстала перед поклонниками только в нижнем белье.
Знаменитость позировала в откровенной позе на диване,
в белом кружевном комплекте белья. Ноги актрисы полностью обнажены и смотрятся очень эффектно. В руке Кристина
Асмус держит бокал с прохладительным напитком, а рядом лежит стопка глянцевых
журналов.
"Рост – 164. Вес –
45. Размер ноги – 36. Цвет волос – натуральный... это все
про диван!", – написала девушка. Одним из тех, кто отреагировал на
снимок, стал супруг артистки, шоумен Гарик Харламов. Судя по комментарию, комик
приревновал красавицу-жену. "Где это у нас такой
диван?" – написал он.
Откровенное
фото Кристины Асмус вызвало неожиданную реакцию ее поклонников. Они предположили, что звезда вводит их в заблуждение и размер ноги
у нее значительно больше. "А на фото размер ноги в районе 43", "Ну я даже не
знаю…ну что это за ноги…", "Кристина, у вас тоже второй палец на ногах длиннее
первого?", – высказались фолловеры.
Ранее поделилась
в своем микроблоге трогательным фото супруга-юмориста с подросшей дочерью
Настей. Артистка показала, как выглядят Гарик Харламов с малышкой рано утром.
Семейный снимок умилил фанатов звездной пары. Многие посчитали, что девочка очень
похожа на папу.
Отметим, знаменитые родители долгое время скрывали лицо дочки. Разглядеть ее и Гарик Харламов позволили фолловерам только в прошлом году.